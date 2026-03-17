Absolvieron al tuitero que habría hostigado a Francia Márquez

AME1476. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/06/2025.- Fotografía de archivo del 27 de mayo de 2025 de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, durante la III Cumbre Ministerial Colombia-Caricom en Cartagena (Colombia). Márquez negó este domingo haber participado en ningún complot para intentar sacar del poder al presidente Gustavo Petro, tal y como sugirió el excanciller Álvaro Leyva en Estados Unidos, según unos audios revelados por el diario El País. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ARCHIVO / Ricardo Maldonado Rozo ( EFE )

Justicia

El juez 13 penal del circuito de Medellín absolvió a Armando Luis Angulo Paternina, el hombre que publicó más de 20 mensajes que, según la Fiscalía General de la Nación, constituyeron actos de violencia de género y racismo contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, entre los meses de abril de 2023 y enero de 2024.

Según el juez, la Fiscalía no demostró que las manifestaciones públicas tuvieran como objetivo hostigarla o discriminarla, ni que se hubiera provocado a alguien más para atacarla.

En su cuenta personal de la red social X (antes Twitter), utilizó adjetivos calificativos como “primate”, “mujerzuela”, “mascota”, “animal” y “parásito”.

Defensa apelará

Caracol Radio conversó con el abogado Carlos Hernán Escobar, defensor de Márquez, quien aseguró que presentará un recurso de apelación ante la decisión.

“Si, por supuesto apelaremos la decisión. La respetamos pero no la compartimos. Los 26 trinos que escribió en su cuenta de X son mensajes de odio racial que tenían la capacidad de instigar y promover a que sus seguidores ejercieran actos similares en contra de la vicepresidenta”, dijo.

Así fue el caso:

El 8 de julio de 2024, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Armando Luis Angulo Paternina por los mensajes discriminatorios que habría publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

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Según se conoció en medio de la investigación, los mensajes fueron publicados entre abril de 2023 y enero de 2024. La Fiscalía señaló que dichas publicaciones “lesionaron la integridad personal y el derecho a no ser discriminada por motivos raciales de la vicepresidenta”.

Aunque inicialmente fue investigado por el delito de actos de discriminación, en el transcurso del proceso se modificó la tipificación a hostigamiento agravado, tras considerar que se adecuaba más a los hechos denunciados.