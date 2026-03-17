A la cárcel conductor borracho que habría arrollado y causado la muerte a adulto mayor en Engativá

Luis Ramírez Barrera, adulto mayor de 90 años que falleció tras ser atropellado según se ve en las cámaras de seguridad.

Justicia

El juez 76 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá envió a prisión a Brayan González Pacheco, el hombre que, en estado de embriaguez, habría atropellado y causado la muerte de Luis Ramírez Barrera, adulto mayor de 90 años, el pasado sábado 14 de marzo en la localidad de Engativá.

Según la investigación de la Fiscalía, “González Pacheco, al parecer, conducía la motocicleta con exceso de velocidad y cruzó el paso peatonal de la vía por donde transitaba la víctima, embistiéndola y causándole múltiples heridas que le ocasionaron la muerte en un centro hospitalario”.

Luego del accidente, el motociclista habría intentado huir del lugar; sin embargo, fue capturado por la Policía.

En contexto sobre esta noticia: Motociclista en presunto estado de embriaguez embistió y causó la muerte de adulto mayor en Engativá

Audiencia contra Brayan González Pacheco, el hombre que, en estado de embriaguez, habría atropellado y causado la muerte de Luis Ramírez Barrera, adulto mayor de 90 años, el pasado sábado 14 de marzo en la localidad de Engativá. Ampliar Audiencia contra Brayan González Pacheco, el hombre que, en estado de embriaguez, habría atropellado y causado la muerte de Luis Ramírez Barrera, adulto mayor de 90 años, el pasado sábado 14 de marzo en la localidad de Engativá. Cerrar

Medicina Legal fue clave

El informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que el conductor de la motocicleta se encontraba en estado de embriaguez en el momento de los hechos.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá le imputó el delito de homicidio doloso eventual, cargo que no fue aceptado.

Teniendo en cuenta la investigación de la Fiscalía, el juez decidió imponer una medida de aseguramiento con detención privativa de la libertad en establecimiento carcelario.