Un mes secuestrado completa adulto mayor en Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un mes completa secuestrado Jorge Trigos Álvarez, un adulto mayor de 78 años que fue raptado el pasado 15 de febrero por hombres armados en el municipio de Ocaña.

Según se conoció, los delincuentes lo esperaron a la salida de una iglesia cristiana ubicada en el barrio El Llano y posteriormente lo obligaron a subir a un vehículo de color naranja, en el que fue llevado con rumbo desconocido.

El alcalde de Ocaña, Emiro Quintero Plata, rechazó lo ocurrido y expresó su preocupación por los recientes casos de secuestro en el municipio.

“Rechazamos los hechos de secuestro que se han venido presentando en el municipio de Ocaña. Le he pedido al Gaula Militar y al Ejército una especial atención frente a estos casos. Es triste que en el último año se hayan presentado tres secuestros de adultos mayores, la mayoría personas de 70 años, incluso con problemas de salud”, señaló el mandatario.

Quintero Plata también aseguró que la situación mantiene en angustia a la familia de la víctima.

“La familia está sufriendo, porque lo primero que se espera en un caso como este es que haya comunicación y, en segundo lugar, que pronto esté de regreso en el seno de su hogar. Hemos hecho gestiones para que se fortalezca la acción de la fuerza pública y se actúe más desde la prevención”, agregó.

Trigos Álvarez padece varios problemas de salud, por lo que sus familiares hacen un llamado a sus captores para que permitan su pronta liberación.