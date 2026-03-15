“Corre y Anuncia tu Fe”: el evento deportivo y solidario de Cartagena en Semana Santa

La Alcaldía Mayor de Cartagena invita a corredores, ciudadanos y visitantes a sumarse a la tercera edición de la carrera “Corre y Anuncia tu Fe”, un evento deportivo y solidario que marca el cierre de la celebración de la Semana Santa en la ciudad, el próximo 5 de abril.

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En esta oportunidad, la iniciativa tendrá un propósito especial: recaudar recursos para que el programa social Casa María Revive pueda adquirir una sede propia y fortalecer su trabajo con personas en situación de calle.

La meta de este año es superar el recaudo alcanzado en 2025, cuando se lograron reunir 60 millones de pesos, y avanzar hacia un objetivo mayor: hacer realidad la casa propia para esta obra social de la Arquidiócesis de Cartagena, que durante años ha acompañado procesos de rehabilitación, formación y dignificación de habitantes de calle en la ciudad.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó, más allá del deporte y el éxito de lo que fueron las dos primeras ediciones de “Corre y Anuncia tu Fe”, como una muestra de la transformación de la Semana Santa pensada desde una ciudad hoy convertida en epicentro del turismo religioso y una gran oportunidad para seguir promoviendo causas sociales a través de la solidaridad de cartageneros y visitantes.

“Ver tantos cartageneros y visitantes que en la Semana Santa ya no perciben la ciudad solo como un destino de turismo de sol y playa, sino como un epicentro de turismo religioso bien planificado, también con deporte y ese gran componente social que representa ‘Corre y Anuncia tu Fe’, nos lleva a extender nuevamente nuestra invitación a que se inscriban en esa bonita carrera y que, con cada donación, apoyemos la materialización de una casa propia para esta obra social de la Arquidiócesis de Cartagena”, destacó Turbay Paz.

Un programa que transforma vidas

Casa María Revive es un programa que brinda atención integral a personas en situación de calle, ofreciéndoles no solo apoyo básico, sino también un camino de reconstrucción personal y social.

En este espacio, los beneficiarios reciben alimentación, baño, ropa limpia y acompañamiento social. Además, se adelantan procesos para que puedan recuperar su identidad ciudadana mediante trámites de documentación y afiliación al sistema de salud.

El programa también desarrolla procesos de acompañamiento psicológico, rehabilitación frente a las adicciones, formación académica y capacitación para el trabajo, con el objetivo de que quienes llegan a este espacio puedan reconstruir su proyecto de vida y reintegrarse a la sociedad.

Gracias a esta labor, 21 personas han logrado graduarse como bachilleres, tres más adelantan actualmente su proceso de validación académica y otros beneficiarios han culminado estudios técnicos, abriendo nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, el crecimiento de esta obra social ha evidenciado una necesidad urgente: contar con un espacio propio que permita ampliar su atención y ofrecer mejores condiciones a quienes buscan dejar atrás la vida en la calle.

“Hoy María Revive no tiene una casa propia, y contar con ella nos permitiría atender mejor a quienes están luchando por salir de la calle y reconstruir su vida. Este es un sueño que solo podremos lograr con el apoyo de todos”, expresó Mochi de Vivero, directora del programa.

Historias que demuestran que sí es posible empezar de nuevo

Las personas que hacen parte de Casa María Revive son testimonio del impacto de esta iniciativa.

David Alvarado Vélez, quien durante años vivió en las calles, hoy reconoce que este programa cambió su vida: “Yo pensaba que iba a morir en la calle, en la droga. Pero aquí aprendí que se puede volver al amor. María Revive me dio una segunda oportunidad y por eso invito a todos a que apoyen esta carrera para que más personas puedan recibir esa misma oportunidad”, expresó.

De igual manera, Juan David Olier Soler encontró en el programa la posibilidad de retomar sus estudios y construir un nuevo futuro: “Siempre soñé con salir adelante y aquí me dieron la oportunidad. Hoy soy bachiller y estoy a punto de graduarme como soldador profesional”, contó.

Historias como estas demuestran que cuando se brinda acompañamiento y oportunidades reales, es posible transformar vidas.

Una carrera que se corre por una causa

La carrera Corre y Anuncia tu Fe 2026 se realizará el Domingo de Pascua, 5 de abril de 2026, a las 5:00 a. m., con recorridos de 5K y 10K en el Centro Histórico de Cartagena.

Los recursos recaudados a través de las inscripciones serán destinados a apoyar la adquisición de la casa propia para el programa María Revive, lo que permitirá ampliar su capacidad de atención y fortalecer su labor social.

“Corre y Anuncia tu fe es un evento que marca la diferencia entre los destinos turísticos religiosos. Ha sido reconocida y exaltada a nivel internacional por medio del premio FITUR al Turismo Activo en Madrid. Es una iniciativa que toma su fundamento en el relato de los evangelios que narran que el día de la resurrección las mujeres y los apóstoles corrieron al sepulcro y luego a anunciar la gran noticia: ¡resucitó! Por eso, desde Cartagena, hemos puesto todo nuestro esfuerzo en potenciar esta actividad que une la espiritualidad, el turismo y la vida saludable en familia”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Por su parte, Campo Elías Therán, director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), resaltó el espacio deportivo como: “Una oportunidad para disfrutar en familia o con amigos, en medio de la imponente arquitectura que ofrece Cartagena y cada una de sus postales, en una carrera única que combina el deporte y el fervor religioso para el bienestar y sano esparcimiento de todos”.

¿Cómo participar?

Los interesados pueden sumarse a esta iniciativa siguiendo estos pasos:

1. Diligenciar el formulario de inscripción en el enlace oficial:

https://forms.gle/ckF5pApquTVaQiBi6

2. Realizar una donación desde $100.000 pesos mediante consignación o transferencia a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 08500014502, a nombre de la Arquidiócesis de Cartagena (NIT 890480104).

3. Una vez verificados los datos y la donación, el participante recibirá un correo de confirmación con todos los detalles de la carrera.

Quienes no puedan correr también podrán apoyar la causa realizando su donación, contribuyendo así a que más personas tengan acceso a procesos de acompañamiento y nuevas oportunidades.

La Alcaldía Mayor de Cartagena invita a toda la ciudadanía a unirse a esta iniciativa solidaria, en la que cada inscripción y cada donación se convierten en un paso hacia un objetivo común: lograr la casa propia para Casa María Revive.

La carrera Corre y Anuncia tu Fe 2026 es organizada de manera articulada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Corpoturismo, la Arquidiócesis de Cartagena y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), entidades que trabajan conjuntamente para promover el turismo religioso, el deporte, la solidaridad y el compromiso social en la ciudad.