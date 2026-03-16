Aumenta el tráfico de fauna silvestre en el Huila durante la Semana Santa

Neiva

Con la llegada de la Semana Santa se incrementa el tráfico ilegal de fauna silvestre en diferentes regiones del país. Durante esta temporada, varias especies son eliminadas de su entorno natural para ser vendidas de manera clandestina, una práctica que pone en riesgo la biodiversidad y afecta gravemente a los ecosistemas.

Entre los animales más afectados se encuentran diversas especies de aves, especialmente loros y pericos. De acuerdo con la autoridad ambiental, en esta lista aparecen el loro frente amarillo, el loro frente azul, el perico real y el perico frentirrojo, los cuales suelen ser capturados cuando aún son crías para luego ser comercializados ilegalmente.

Según Andrés Felipe Triana, de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, explicó que “la extracción de estas aves de sus nidos genera graves consecuencias para las poblaciones silvestres. Además, el traslado en condiciones inadecuadas provoca altos niveles de estrés en los animales, lo que en muchos casos termina causándoles la muerte”.

Otro grupo de fauna que sufre este flagelo corresponde a los primates y reptiles. Entre ellos se encuentran especies como el mono churuco, el tití ardilla y el mono maicero, así como serpientes y tortugas que también son víctimas del comercio ilegal. El mensaje es no compre ni mantenga animales silvestres en casas o fincas, que impactan sobre la biodiversidad.