‘Corredor Histórico’ de Cartagena ya tiene 63 % de avance: será habilitado en Semana Santa

Cartagena sigue avanzando en obras estratégicas para transformar su movilidad. Los trabajos que se ejecutan en la calle 30 del Centro Histórico, conocida como el “Corredor Histórico”, alcanzan hoy un 63 % de avance y avanzan a paso firme para ser entregados y habilitados al servicio de la ciudadanía durante la próxima Semana Santa.

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Esta vía, contigua al Parque de La Marina, permitirá reconectar de manera directa las avenidas Santander y Blas de Lezo, facilitando la movilidad desde el Centro Histórico hacia el barrio Manga y otros sectores de la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay ratificó que la obra será habilitada para la temporada más importante del turismo religioso en Cartagena. “Para Semana Santa esta vía estará abierta y completamente funcional para todos los cartageneros y para quienes nos visiten desde otras ciudades y países. Aquí habrá movilidad total”, aseguró el mandatario distrital.

Actualmente el proyecto registra un avance significativo en la construcción de la estructura vial. El grueso de la pavimentación ya se encuentra en ejecución, con cerca del 75 % del pavimento construido y avances que continúan acelerándose en los próximos días. La meta inmediata es completar la pavimentación total de la vía durante la próxima semana, consolidando cerca de 300 metros lineales de corredor en la calle 30.

La vía se construye en concreto rígido color rojo con tono terracota, una solución que combina resistencia estructural con armonía estética frente al entorno patrimonial del Centro Histórico. La intervención también contempla diferentes acabados urbanos que aportarán identidad y valor paisajístico al corredor: pavimento en tono terracota, plazas en acabado ginger, senderos peatonales en coquina y bordillos en gris.

Una vez finalizada la pavimentación, los trabajos se concentrarán en la terminación de los senderos peatonales, las zonas de plaza y los elementos paisajísticos que harán de este espacio un corredor urbano moderno y atractivo.

“Esta obra no solo mejora la movilidad. Estamos construyendo un corredor turístico y urbano de gran calidad, que conectará espacios emblemáticos del Centro Histórico y brindará una experiencia mucho más agradable para peatones, residentes y visitantes”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

Un gran corredor turístico y peatonal

El proyecto contempla la integración del Parque de La Marina con la Plaza de las Armas mediante un amplio corredor urbano que priorizará al peatón, con recuperación de andenes, zonas peatonales, áreas ornamentales y paisajismo.

“Estamos consolidando un corredor turístico de talla internacional, digno de nuestra historia y preparado para recibir a cartageneros y visitantes”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Dentro de la intervención también se restaurarán los bustos y elementos patrimoniales que rinden homenaje a figuras históricas en el Parque de La Marina, fortaleciendo el valor cultural del sector.

Además, en los tramos más sensibles del entorno patrimonial se implementarán acabados adoquinados acordes con la estética del Centro Histórico, y se habilitarán zonas para coches eléctricos, promoviendo una movilidad más sostenible.

Solución definitiva al problema de agua frente a la Plaza Santa Teresa

Uno de los componentes más relevantes del proyecto es la optimización del sistema de drenaje pluvial, con la construcción de rejillas, cámaras de inspección y nuevas redes que permitirán mitigar las inundaciones causadas por lluvias intensas y marea alta.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Wílmer Iriarte, explicó que tras el fundido total de la vía se intervendrá el acceso cercano a la Plaza Santa Teresa para resolver el histórico problema de encharcamiento en ese punto, además de ratificar la curva de entrada y salida incluida en el proyecto.

Reubicación de redes y articulación institucional

En materia de servicios públicos, se adelanta la reubicación de postes con faroles de alumbrado y la relocalización de redes de energía, garantizando que la nueva infraestructura cumpla con estándares técnicos y urbanísticos acordes con el entorno.

La obra también genera empleo local, con cerca de 100 trabajadores vinculados actualmente a las labores de construcción, cifra que continuará aumentando a medida que avance el proyecto.

Esta intervención se convierte en la segunda obra en ejecución del Circuito Vial del Norte, luego de la reciente entrega de la vía Loma Fresca – La Popa, consolidando así un sistema de conectividad estratégica para la ciudad.

Con esta obra, Cartagena no solo mejora su movilidad en una de las zonas más emblemáticas, sino que se prepara para recibir en Semana Santa a miles de visitantes con una infraestructura moderna, funcional y acorde con su valor histórico.