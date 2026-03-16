Rolando González ofrece disculpas por llamar “therian” al secretario Angulo en el Concejo de Bogotá

La declaración se produjo en medio de una nueva intervención en plenaria, en la que el concejal de Bogotá, Rolando González, reconoció que utilizó calificativos inapropiados al referirse al secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

Según explicó, sus palabras se dieron en un contexto de “alta tensión política y debate sobre la gestión distrital”.

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“Hoy quiero aprovechar la oportunidad para pedirle excusas (…) Lo traté de ‘therian’ y de animal. Usted ni es un therian ni es un animal, usted es el secretario de Integración Social de esta ciudad”, manifestó González ante los demás concejales, al tiempo que insistió en que mantendrá sus cuestionamientos frente al desempeño del funcionario.

El episodio se remonta a una sesión reciente en la que el cabildante lanzó críticas contra la administración distrital, lo que generó reacciones desde distintos sectores políticos y llamados a moderar el tono del debate público en el Concejo de Bogotá.