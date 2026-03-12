Junta directiva de Ecopetrol se pronunció sobre imputación de cargos a Ricardo Roa

Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.

La junta directiva de Ecopetrol dice que la imputación al presidente Ricardo Roa “no equivale a una condena o a una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción de inocencia que le asiste al señor Roa”.

“La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso continuará deliberando para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad del Presidente con las obligaciones regulatorias de la compañía”, indican en un comunicado.

La estatal reafirmó su confianza en Roa y aseguró realizar un seguimiento “permanente y riguroso” a la situación judicial para gestionar riesgos reputacionales.

“La Junta Directiva seguirá haciendo un pormenorizado y juicioso seguimiento de la información financiera para analizarla y tomar los correctivos al impacto que pudiera generar la situación del Presidente sobre los valores de la compañía y continuará deliberando para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad del Presidente con las obligaciones regulatorias de la compañía, conforme a los deberes fiduciarios de este órgano de administración”

Cabe recordar que la Fiscalía imputó a Roa por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un inmueble en Bogotá. Ricardo Roa declaró ser inocente, y no aceptó los cargos en la diligencia judicial.

El comité Ejecutivo indicó que ha recibido de forma oportuna y completa, información por parte de la administración y ha estado acompañada de firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional.