Trump llama a desplegar buques en el estrecho de Ormuz y amenaza con bombardear posiciones iraníes

Trump dice que EE.UU. investiga un supuesto complot iraní con drones contra California . Getty Images

A través de un mensaje publicado en su red social Truth, el mandatario aseguró que varias naciones afectadas por el posible cierre del estrecho podrían sumarse a una operación naval conjunta con Washington para mantener abierto el corredor energético.

“Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán sus buques de guerra para unirse a Estados Unidos y mantener el estrecho abierto, seguro y libre”, afirmó el mandatario estadounidense.

Trump señaló que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, entre otros países impactados por la posible restricción del paso marítimo, envíen embarcaciones a la zona para garantizar la seguridad de esta vía estratégica.

Amenaza directa contra embarcaciones iraníes

En el mismo mensaje, Trump elevó el tono contra Teherán y advirtió que Estados Unidos continuará con acciones militares para impedir cualquier intento de bloqueo del paso marítimo.

“Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará intensamente la costa y continuará disparando contra barcos y embarcaciones iraníes”, afirmó el mandatario, quien aseguró que Washington actuará para que el estrecho de Ormuz permanezca “libre”.

El presidente estadounidense también sostuvo que, aunque su gobierno considera debilitada la capacidad militar de Irán, el país aún podría intentar afectar la navegación mediante ataques con drones, minas navales o misiles de corto alcance en la zona.

Un punto clave para el comercio energético mundial

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más sensibles para la economía global. Ubicado entre Irán y Omán, conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo y es la principal vía de salida del petróleo producido por países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán.

Por este estrecho circula aproximadamente el 20 % del petróleo que se consume en el mundo, por lo que cualquier amenaza sobre su seguridad suele generar preocupación en los mercados energéticos y en la estabilidad económica internacional.

Escalada en un punto estratégico del planeta

Las declaraciones de Trump llegan en medio del aumento de tensiones en la región y de advertencias iraníes sobre posibles restricciones al tránsito marítimo en respuesta a presiones militares y económicas de Washington.

Un eventual cierre o alteración del paso por el estrecho de Ormuz además de las consecuencias directas en el suministro energético mundial, podría provocar una escalada militar en una de las regiones más sensibles del planeta.