Morros Vita: así será el último proyecto en la línea de playa de Serena del Mar

En el complejo habitacional morros en Serena del Mar, Zona Norte de Cartagena, arranca hoy un nuevo desarrollo de vivienda: morros vita.

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Esta nueva opción para tener vivienda propia es el último en la línea de playa y el octavo en desarrollarse en el lote de complejo. Constará de 226 apartamentos en una torre de 5 pisos + altillo, como lo estipula la norma para la zona, con una privilegiada vista al mar Caribe, frente a las playas de Manzanillo del Mar.

Hoy, a las 7:30 a.m., las firmas Epic Diseño + Construcción y Novus Civitas, colocarán la primera piedra de este proyecto, que fue lanzado el 27 de diciembre de 2024 y ya logró su punto de equilibrio en noviembre de 2025, para iniciar obra, tras cumplir todas las condiciones exigidas por la compañía fiduciaria que vela por los recursos del proyecto (Alianza Fiduciaria).

Este nuevo proyecto se desarrollará en 30 meses, contados a partir de este mes de marzo, y su entrega está prevista para finales de 2028. En su construcción se prevé generar 700 empleos entre directos e indirectos, que aportan firmas contratistas especializadas de Cartagena y Barranquilla.

“Dentro del lenguaje de morros, la vida de la playa y la biofilia, hemos adoptado unas formas más orgánicas que resultan en un edificio más curvilíneo en planta y de esquinas redondeadas. Este lenguaje se complementa muy bien con los arcos y formas abovedadas en las fachadas. El verdadero lujo, para nosotros, no es un exceso sino una calma profunda. Es el arte de vivir en equilibrio con la naturaleza y con uno mismo. En morros hemos querido que la arquitectura respire serenidad, líneas limpias, materiales nobles y espacios abiertos que dialogan con el mar y con la brisa. Cada detalle busca transmitir esa apacibilidad que se convierte en un estado del alma. El lujo apacible es en definitiva la posibilidad de vivir en armonía”, explica Rodrigo Puente Escallón, empresario y promotor de Epic Diseño + Construcción, al referirse al concepto arquitectónico de morros vita.

En el complejo habitacional los morros en Serena del Mar, Epic Diseño +Construcción ya completa 1.300 apartamentos en ocho proyectos de la familia morros: eco, ío, zoe, eos, kai, aura (en construcción y listo en julio de 2027), park I (se entrega en julio de 2026) y ahora vita. Es de recordar que el pasado 27 de diciembre de 2025 se lanzó morros park II.

Central park verde azul

Morros park estará conformado por 6 proyectos que estarán interconectados por un gran parque (central park verde azul) que se desarrollará a medida en que avancen los proyectos habitacionales. Este parque será desarrollado por la firma Arquitectónica GEO, fundada en el 2005 y experta en paisajismo, sustentabilidad, innovación y la excelencia en el diseño.

Los promotores de morros anunciaron nuevas sorpresas y habrá otros proyectos sobre línea de playa en la ciudad, más adelante.

Centro comercial de conveniencia

Como complemento a los desarrollos habitacionales, en el área de morros en Serena del Mar, se construirá un centro comercial de conveniencia, que constará de entre 20 y 30 locales, entre ellos bancos, droguerías, minimarket, todos en calidad de arriendo y cuidadosamente escogidos por la sociedad responsable del complejo habitacional. Esta zona comercial estaría lista a finales de 2027 y ha sido pensada en los habitantes del complejo habitacional.