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14 abr 2026 Actualizado 08:28

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En medio de una riña fue asesinado con cuchillo un hombre en el norte de Cartagena

La víctima fatal presentaba siete anotaciones judiciales

En medio de una riña fue asesinado con cuchillo un hombre en el norte de Cartagena

En medio de una riña fue asesinado con cuchillo un hombre en el norte de Cartagena / El Colombiano

En medio de una riña fue asesinado con cuchillo un hombre en el norte de Cartagena

Un homicidio con arma blanca se dio en el barrio Torices al norte de Cartagena.

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La víctima fatal fue identificada como Roberto Mercado Tirado, de 30 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

Según lo manifestado por la comunidad, al parecer, se presentó una riña, resultando herido el occiso con arma blanca, siendo trasladado a centro asistencial donde horas después fallece.

Al occiso le registran siete anotaciones judiciales por los delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Inspección técnica a cadáver realizada por el CTIde la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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