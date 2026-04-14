En medio de una riña fue asesinado con cuchillo un hombre en el norte de Cartagena / El Colombiano

Un homicidio con arma blanca se dio en el barrio Torices al norte de Cartagena.

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La víctima fatal fue identificada como Roberto Mercado Tirado, de 30 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

Según lo manifestado por la comunidad, al parecer, se presentó una riña, resultando herido el occiso con arma blanca, siendo trasladado a centro asistencial donde horas después fallece.

Al occiso le registran siete anotaciones judiciales por los delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Inspección técnica a cadáver realizada por el CTIde la Fiscalía General de la Nación.