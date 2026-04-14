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14 abr 2026 Actualizado 08:37

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Una mujer fue asesinada con arma de fuego en el norte de Cartagena

Los hechos materia de investigación

Una mujer fue asesinada con arma de fuego en el norte de Cartagena

Una mujer fue asesinada con arma de fuego en el norte de Cartagena / Mary Alejandra Fandiño

Una mujer fue asesinada con arma de fuego en el norte de Cartagena

Un homicidio con arma de fuego se confirmó en el barrio Siete de Agosto, calle 74.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fue identificada como Elismeys del Carmen Villa Miranda, de 43 años de edad, natural de Cartagena, la cual presenta una herida por arma de fuego.

Inspección técnica a cadáver realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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