Una mujer fue asesinada con arma de fuego en el norte de Cartagena / Mary Alejandra Fandiño

Un homicidio con arma de fuego se confirmó en el barrio Siete de Agosto, calle 74.

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La víctima fue identificada como Elismeys del Carmen Villa Miranda, de 43 años de edad, natural de Cartagena, la cual presenta una herida por arma de fuego.

Inspección técnica a cadáver realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.