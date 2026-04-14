Gran Malecón del Mar alcanza 44 % de avance en Cartagena

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúa consolidando el avance del Gran Malecón del Mar, una de las obras más ambiciosas de infraestructura y espacio público en la historia reciente de Cartagena, que hoy registra un avance general del 44 %, avanzando de manera simultánea en todos sus frentes constructivos.

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El proyecto mantiene su ritmo conforme a la programación técnica, con seguimiento permanente a través de comités técnicos, sociales y ambientales que garantizan su correcta ejecución.

En materia de protección costera, ya se encuentran completamente construidos al 100 % los espolones 7 Prima, 9 y 10 en el sector El Cabrero–Marbella, estructuras fundamentales para la estabilización del borde litoral y la mitigación de la erosión. Por su parte, el espolón 8 alcanza un 82,39 % de avance y continúa su conformación con material rocoso, consolidándose como uno de los frentes activos más importantes del proyecto.

Avances en el Mirador del Sol y superestructura

El frente del Mirador del Sol, principal atractivo del proyecto, registra un avance del 31,5 %. A la fecha se han hincado 78 pilotes de los 183 proyectados, de los cuales 43 ya han sido fundidos, junto con la instalación de 44 vigas estructurales prefabricadas. Esta plataforma, ubicada frente al barrio Crespo, será uno de los nuevos íconos turísticos de la ciudad, permitiendo a cartageneros y visitantes caminar sobre el mar y disfrutar del paisaje del Mar Caribe.

En el componente urbanístico, el Tramo 1 —comprendido entre Playa Azul y el ingreso al Túnel de Crespo— presenta un avance del 52,3 %, con progresos en la construcción de chiringuitos, el Centro de Atención al Turista (CAT), módulos de baños, senderos peatonales, redes y parqueaderos. Estas obras avanzan de manera articulada, integrando servicios, espacio público y experiencia turística.

De manera complementaria, el Sector 2 correspondiente al parque lineal de Crespo alcanza un 15,3 % de avance. En este frente se destaca la prefabricación de muros de tierra armada con un 98 % de ejecución y el inicio de su instalación en sitio, junto con la construcción de vigas de nivelación y paneles estructurales.

Un megaproyecto que transforma la relación de Cartagena con el mar

El Gran Malecón del Mar tendrá una extensión de 5,1 kilómetros lineales entre Playa Azul (La Boquilla) y el sector La Tenaza. Contará con senderos peatonales, ciclorrutas, vías de servicio, zonas verdes, plazoletas, parqueaderos, zonas de aprovechamiento económico, puntos de información turística y baterías sanitarias.

Actualmente, el proyecto genera 260 empleos directos, dinamizando la economía de las familias cartageneras y consolidándose como motor de desarrollo para la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay ha reiterado la trascendencia de esta obra para Cartagena. “El Malecón del Mar será el espacio público más importante de la ciudad, un lugar de encuentro, de contemplación y de orgullo para todos. Estamos construyendo una Cartagena moderna, conectada con su mar y preparada para competir con las grandes ciudades del mundo”, afirmó el mandatario.

Con avances firmes en protección costera, estructura del Mirador del Sol y desarrollo urbanístico, el Gran Malecón del Mar continúa consolidándose como la obra insignia del gobierno distrital, una intervención que transformará de manera definitiva el borde litoral y la experiencia urbana de Cartagena.