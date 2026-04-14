3.108 hogares ya recibieron mejoramientos de vivienda en Cartagena

El Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través de Corvivienda, avanza en las obras de mejoramiento de viviendas asignadas a 4.042 familias en Cartagena, desde el año 2024. A la fecha, ya un 76% de las obras han sido terminadas y empezaron a cambiarle la vida a los hogares beneficiados.

Los últimos subsidios de mejoramientos de viviendas asignados en 2025 fueron para moradores del barrio San Francisco, en donde las obras ya empezaron después de que, por mucho tiempo, pidieran esta intervención que el Distrito hoy escuchó y les concedió.

De subsidios asignados en el 2024 ya fueron entregados todos a satisfacción de las familias en la Urbanización La India, San José de los Campanos, Barú, Boston, Punta Canoa, Colombiatón, Fredonia, Nuevo Paraíso, Olaya Pasacaballos, Puerto Rey, Arroyo de Piedra, Tierra Baja, Punta Canoa, Portales de la Cordialidad, Villa Estrella Santa Ana y Ararca.

Actualmente hay 234 mejoramientos que se encuentran en ejecución y Corvivienda avanza en los procesos de licitación para la ejecución de los que aún faltan por iniciar.

“Las comunidades beneficiadas con la asignación de mejoramientos de nuestro programa Mi Casa Avanza, y aún no han visto que las obras en sus hogares empiezan, pueden estar tranquilos y seguros de que pronto podrán ver materializado este anhelo. Estamos trabajando en los procesos de licitación, cumpliendo con todos los requisitos legales que están contrataciones requieren y avanzamos cada día para cumplirles con este derecho adquirido”, manifestó Gissela Román, gerente de Corvivienda.

Los montos en subsidios entregados para hogares de la zona rural son de 14 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, (SMMLV) y de 12 SMLMV para los que se encuentran en zonas rurales.

Mujeres cabeza de familia, hogares con miembro adulto mayor, familias con miembro en condición de discapacidad se les han asignado prioridad al momento de elegir a los beneficiarios.

Los cambios en baterías sanitarias, enchape de cocinas y baños, instalación de pisos y rede eléctricas, repello de paredes, han empezado a darle otra cara a las casas de las familias beneficiadas, esperanzas de una vida mejor y mayor calidad a los miembros de estos hogares.

La Consigna de la Alcaldía de Cartagena, con relación a generar más vida digna para los cartageneros, se sigue materializando en los hogares de familias en condiciones de vulnerabilidad.