Se activa nueva etapa para ampliación del aeropuerto de Cartagena

El alcalde Dumek Turbay recibió en su despacho a Patricia Mejía, nueva gerente de la OINAC, en un encuentro clave para reimpulsar los proyectos estratégicos

Durante la reunión, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ratificó el respaldo total del Gobierno distrital a los procesos que adelante la concesionaria, tanto en la ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez como en la estructuración del nuevo aeropuerto para la ciudad.

“Cartagena se merece un aeropuerto importante, a la altura de su crecimiento turístico y económico. La nueva gerente de OINAC tiene todo el apoyo del Gobierno distrital para avanzar sin dilaciones”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Uno de los principales acuerdos del encuentro fue la necesidad de recuperar el tiempo perdido en las conversaciones sobre la ampliación del aeropuerto actual, garantizando una agenda técnica constante que incluya a las comunidades, al Gobierno nacional y a la ANI, presidida por Óscar Torres, con el objetivo de destrabar procesos y acelerar decisiones.

Por su parte, la gerente de OINAC confirmó al alcalde avances determinantes para el proyecto. Entre ellos, la aprobación por parte de la ANLA del 75 % de las intervenciones contempladas, así como el cierre financiero de la iniciativa, lo que habilita el inicio de obras en el corto plazo.

“Estamos frente a un proyecto sólido, con respaldo técnico, ambiental y financiero. Los contratos de concesión son alianzas público-privadas donde ganan tanto la ciudad como el inversionista, y celebramos contar con el compromiso decidido de la Alcaldía”, señaló Mejía, quien, además, destacó la apertura institucional del alcalde durante su visita.

Modernización del aeropuerto Rafael Núñez

Las obras de modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, lideradas por OINAC, contemplan una inversión de $1,4 billones y buscan aumentar la capacidad de atención de 7 a 11 millones de pasajeros anuales.

El proyecto incluye la construcción de una nueva terminal internacional, la remodelación de la terminal existente, la ampliación de plataformas y mejoras integrales en la infraestructura.

Asimismo, se prevé la ampliación de la terminal de pasajeros de 25.000 m² a 44.000 m², la expansión de la plataforma principal en 15.000 m², la adecuación de nuevas salas de espera y la construcción de una calle de rodaje adicional. Estas intervenciones permitirán optimizar la operación aérea, pasando de 19 a 24 movimientos por hora, fortaleciendo la competitividad de Cartagena como destino turístico y logístico.

La Alcaldía de Cartagena y OINAC acordaron mantener una hoja de ruta conjunta que garantice avances sostenidos, transparencia en la ejecución y diálogo permanente con la ciudadanía, consolidando así una visión compartida de ciudad moderna, conectada y preparada para el futuro.