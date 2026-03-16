Lanzan recompensa por responsables del homicidio de un reconocido agricultor en Cunday, Tolima

Tolima

Ante el asesinato del reconocido agricultor Mario Gutiérrez España en la vereda Tres Esquinas del municipio de Cunday, las autoridades del Tolima anunciaron que continúan tras la pista de los responsables. En las últimas horas se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el que se analizaron distintos hechos que se vienen presentando en la región, entre ellos el homicidio de este hombre.

Durante el encuentro también se analizó la aparición de un panfleto que, al parecer, fue dejado por los delincuentes y en el que figuran los nombres de cuatro personas más a quienes estarían amenazando. Sin embargo, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, hizo un llamado a la responsabilidad sobre la información que se difunde del caso.

“La primera versión que tuvimos fue algo que se movió a través de redes sociales sin sentido de responsabilidad y sin conocimiento, señalando que había habido una toma, lo cual jamás fue cierto. Lo que ocurrió fue que llegaron unos delincuentes, asesinaron a una persona y dejaron un panfleto con un listado de cuatro personas a quienes estarían persiguiendo”, señaló el funcionario.

Bocanegra afirmó que actualmente se analizan posibles medidas para avanzar en la investigación y lograr resultados oportunos frente a estos hechos atribuidos inicialmente al frente “Iván Díaz” de las disidencias de las Farc, sobre el cual se desconocía hasta ahora su presencia en el Tolima.

“Esto da cuenta de un grupo al margen de la ley que utiliza este tipo de panfletos para amedrentar. Queremos hacer un llamado a la calma a la comunidad y a denunciar de manera oficial, sin creer en información que no tenga respaldo”, indicó.

Por lo demás, trascendió que el Ejército Nacional desplazó dos pelotones a la zona ubicada en el oriente del Tolima para intentar garantizar la seguridad de los residentes de Tres Esquinas y las veredas vecinas. Si bien el panfleto hace alusión a una supuesta “limpieza social”, las autoridades investigan si se trata de posibles extorsiones.

Finalmente, Bocanegra reiteró que se ofrece una recompensa de hasta $30 millones por información que permita la captura de los responsables.