Capturan a menor de 17 años por sicariato en la vía hacia el aeropuerto de Ibagué

Ibagué

Un nuevo sicariato se registró en Ibagué durante la madrugada de este miércoles 15 de abril. El ataque con arma de fuego ocurrió en la vía hacia el Aeropuerto Perales, donde fue asesinado Jesús David Jaramillo Aranda, de 34 años, quien se movilizaba en un vehículo particular.

El coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, indicó que la reacción de la institución permitió la captura de un adolescente de 17 años como uno de los presuntos responsables del homicidio.

“La aprehensión del menor se logró gracias a las labores de búsqueda de los uniformados que atendieron este caso, quienes hallaron la motocicleta usada por los agresores, escondida en un matorral luego de que la accidentaran al tratar de huir del lugar de los hechos, unos metros más adelante. El adolescente fue ubicado en una zona boscosa donde se encontraba escondido”, explicó el oficial.

En el sector fue desplegado el grupo de inteligencia e investigación criminal, que adelanta la recopilación de material probatorio para identificar al segundo sicario que habría participado en el crimen.

“El menor aprehendido en estos momentos está en proceso de judicialización por parte de la Policía Judicial del Grupo de Infancia y Adolescencia y en las próximas horas será puesto a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia en turno”, agregó.

Por último, el coronel reveló que la víctima del sicariato presentaba antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.