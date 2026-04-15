¿Lista la fecha para el desalojo de las familias de la invasión Villa Resistencia en Ibagué?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, confirmó que la Alcaldía está cumpliendo el protocolo establecido por el Consejo de Estado para poder cumplir con el desalojo de las familias que residen en la Villa Resistencia una invasión ubicada en la comuna 8 de Ibagué.

“Es una orden judicial del Consejo de Estado y los fallos son para cumplirlos, había inquietud sobre el cumplimiento del Concejo de Ibagué y se le dieron las explicaciones para cumplir este fallo, las respuestas fueron satisfactorias”, dijo Francisco Erspín.

Recordemos que en la sentencia del Consejo de Estado se le ordena al Municipio de Ibagué que en un término no mayor a dos meses siguientes se actualice el censo pormenorizado y caracterizado de la población asentada en la invasión ´Villa Resistencia´, de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia SU-016 de 2021 proferida por la Corte Constitucional.

Por otra parte, se indica que “Una vez efectuado lo anterior, en un término no mayor a seis (6) meses siguientes, en coordinación con la Policía Nacional, inicie y ejecute las acciones correspondientes para el desalojo, encerramiento y recuperación ambiental del predio que se encuentra actualmente invadido, brindando a la población allí asentada la información completa y detallada de la oferta institucional vigente por el Gobierno Nacional para que logren postularse a subsidios de vivienda”.

Además, se resalta que la Alcaldía en conjunto con la Policía Metropolitana deberán realizar los operativos periódicos para el desmantelar las estructuras delincuenciales y microtráfico que hacen presencia en la invasión ubicadas en las etapas 2 y 3 del barrio Ciudadela Simón Bolívar.

Dato: en debate de control político en el Concejo de Ibagué el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, aseguró que la fecha para el desalo será comunicada en un sesión secreta por la connotación de este operativo que se está preparando.