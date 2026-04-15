Revocan detención domiciliaria a presunto asesino de un deportista de Ultimate en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Ibagué revocó la medida de detención preventiva en sitio de residencia a Paulo Andrés Osorio Uribe presunto responsable del asesinato con arma blanca del ciudadano Carlos Eduardo Perdomo en un establecimiento de comercio de la Plaza de la 21 el pasado 14 de marzo.

La decisión de primera instancia había sido adoptada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Rovira el 16 de marzo, medida que fue apelada por la defensa de la familia de la víctima representada por el abogado Luis Alberto Barrios.

“Se hizo un estudio pormenorizado por parte del juez de segunda instancia, se pudo plantear y darle la razón a este representante de víctimas, precisamente lo que se trataba era manifestar al señor juez que el delito era de homicidio con agravación, se pudo observar que había un autor conocido y la circunstancia que rodeo el hecho, además de la posibilidad de fuga”, dijo el abogado, Luis Alberto Barrios.

El jurista reveló que al acusado identificado como Paulo Andrés Osorio Uribe se le notificó de la medida y fue enviado a una cárcel del municipio de El Espinal, municipio donde se encontraba cumpliendo la detención domiciliaria.

¿Qué viene en el juicio?

Según el abogado, Luis Alberto Barrios, se está trabajando en conjunto con la Fiscalía que adelanta la investigación, mientras que la defensa de la familia de la víctima también adelanta la labor con un investigador privado.

“Se espera que en un tiempo no superior a 60 días se presente el escrito de acusación y posteriormente vendría una audiencia de acusación preparatoria y posterior a esto el juicio oral”, puntualizó el abogado.