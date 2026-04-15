Seis heridos dejó el accidente de dos buses en la variante de Ibagué

Ibagué

Las autoridades de tránsito de Ibagué atendieron un accidente de tránsito que se registró en la mañana del miércoles entre dos buses intermunicipales en el kilómetro 3+400 de la Ruta 40TLF, calzada derecha de la variante de Picaleña, a la altura de la glorieta el Rodeo.

“El choque entre un microbús de servicio público de placas EXZ786 y un bus identificado con placas WFR274 dejó como resultado a seis personas lesionadas que fueron trasladadas a centros asistenciales para su valoración médica”, dijo el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez.

En el siniestro vial resultaron lesionadas seis personas que recibieron atención medica en centros asistenciales, entre los que están Sandra Milena González Sánchez, Sandra Milena Guarín, María Lucia Castro Holguín, Geraldine Triana Hernández, Miguel López Cuartas y Laura Sofia Núñez Vanegas.

Dato: Los agentes de tránsito hicieron presencia en el punto para adelantar las labores correspondientes y regular la movilidad en el sector debido al alto flujo vehicular que se registraba.

Según las autoridades de tránsito, la primera hipótesis de este hecho estaría relacionado con no conservar la distancia de seguridad entre vehículos.

“Reiteramos el llamado a todos los actores viales a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de situaciones”, puntualizó Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad.