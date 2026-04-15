Así va la carrera por la rectoría de la Universidad del Tolima

Tolima

En un encuentro programado por la Secretaría General de la institución, la candidata y los dos candidatos a la Rectoría de la Universidad del Tolima para el periodo 2026-2030 socializaron con la comunidad universitaria sus propuestas, de cara a la consulta que se realizará el próximo 22 y 23 de mayo.

El acto tuvo lugar en el Auditorio Mayor de la Academia “Héctor Villarraga Sarmiento”, y allí los docentes Yenny Fernanda Urrego Pereira, Jhon Jairo Méndez Arteaga y Diego Fernando Aranda Lozano compartieron sus principales propuestas, respondieron preguntas, inquietudes y comentarios de los asistentes.

“Creemos que este espacio le aporta mucho valor a la discusión universitaria. Es un espacio que, sin duda, fortalecerá el criterio y la opinión de cada una de las personas que participan de la consulta. En esta consulta participarán egresados, estudiantes y profesores, y a partir de este ejercicio esperamos que la comunidad haga una manifestación sobre quién será la persona que posteriormente el Consejo Superior valide”, manifestó el secretario general de la universidad, Juan David Gómez.

Temas como la inclusión, el uso de la inteligencia artificial, el bienestar universitario, la internacionalización y la equidad de género hicieron parte de los temas abordados, los cuales surgieron luego de la presentación de las candidaturas.

Además, se formularon interrogantes de la comunidad por medio de un aplicativo tecnológico creado para este fin y por quienes tomaron la palabra en el escenario.

Las propuestas

De acuerdo con el orden en el tarjetón, la profesora Urrego inició su intervención hablando sobre la necesidad de un bienestar integral para la universidad que incluya a estudiantes, docentes, graduados y graduadas. En su intervención cuestionó, desde su punto de vista, la falta de una democracia real al interior de la UT.

Igualmente, Urrego, quien ha calificado su propuesta como “sentipensante”, manifestó que se requiere el fortalecimiento de una política integral con enfoque de género que permita una mejor atención e incluya la salud mental para los integrantes de la universidad.

Luego, el profesor Méndez centró su intervención en cuatro líneas de transformación institucional: innovar para aprender; transformar para investigar; humanizar y conectar la vida universitaria; y modernizar la gestión y garantizar la sostenibilidad.

En su participación, Méndez habló de la necesidad de flexibilizar el currículo, modernizar los laboratorios y aumentar los recursos para la investigación, incluidas las convocatorias del Sistema General de Regalías. Méndez afirmó que es importante que la universidad tenga un presupuesto participativo, que permita una transparencia activa y una cultura del cuidado que humanice la universidad.

Finalmente, el profesor Aranda enfocó su participación en cuatro aspectos generales: la modernización de la infraestructura tecnológica de la universidad, el liderazgo en la investigación, la formación posgradual y la implementación de metodologías de vanguardia.

Igualmente, en su presentación, el candidato manifestó su intención de promover una gobernanza transparente, propuesta en la que coincidieron los tres candidatos, dentro de la cual se incluyen los procesos de participación democrática al interior de la universidad.