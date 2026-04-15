Fenalco Tolima advierte el aumento de la informalidad laboral en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el director de Fenalco en el Tolima, Daniel Orjuela, reveló que en el trimestre móvil diciembre – enero – febrero se evidenció en la encuesta de hogares del DANE que en Ibagué se perdieron cerca de 1.400 empleos formales.

“Frente al mismo trimestre del año 2025 tenemos 1.400 empleados menos de manera formal y esto refleja que está creciendo la informalidad, la encuesta nos muestra que tenemos más de 4 mil ocupados por cuenta propia, la mayoría por empleos informales”, dijo Daniel Orjuela.

El directivo gremial advirtió que este fenómeno que se está observando en Ibagué, podría darse en distintas regiones como consecuencia del aumento del 23% del salario mínimo.

“Sigue aumentando la informalidad, mientras que los empleos formales descienden, esto genera pobreza económica, pobreza monetaria, quienes están en la informalidad no cotizan, no tienen pensión y esto genera una dificultad social”, destacó.

Por otra parte, mencionó que las cifras en la región en materia de desempleo muestran un descenso, pero que estos empleos son informales “Hay más ocupados, pero un alto porcentaje de esos ocupados son informales y esa informalidad es inestable, lo que puede generar a que el otro mes estén desocupados”.

El líder gremial sostuvo que es el momento de rodear al sector empresarial y no ahogarlo con impuestos, por el contrario, solicitó incentivos tributarios para no seguir golpeando el tejido empresarial.

“Los decretos que se están sacando a nivel nacional afectan la empleabilidad y ahogan al empresario, la calidad de vida, por eso debemos rodear al empresario para que se logre contratar a más personas”, puntualizó el director de Fenalco en el Tolima.