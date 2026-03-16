La ESE Salud Sogamoso habilita 26 consultorios en la antigua clínica Julio Sandoval Medina

Sogamoso

Una buena noticia para los sogamoseños entregó la Administración Municipal con la puesta en funcionamiento de tres de los siete pisos de la clínica Julio Sandoval Medina, en los cuales se dispondrán de más de 20 consultorios.

En total serán 26 consultorios que estarán disponibles en los pisos 1, 2 y 3 de la entidad, en el que se prestarán los servicios de psicología, nutrición, vacunación, medicina general, enfermería, procedimientos y entrega de medicamentos.

“Los primeros tres pisos en expansión y ampliación de la capacidad instalada de los servicios actuales de salud Sogamoso. Esto quiere decir que ponemos en funcionamiento 26 consultorios con los servicios de psicología, medicina general, nutrición, enfermería, vacunación, procedimientos y entrega de medicamentos. Este proceso se ha logrado gracias a la adecuación de los espacios, de la red eléctrica, de la red hidráulica, con la dotación de muebles y equipos biomédicos nuevos, el mantenimiento de los ascensores y la puesta en funcionamiento de las áreas comunes, como son la capilla, los pasillos y el auditorio ubicado en el tercer piso”, señaló, Javier Vargas, gerente de la ESE Salud Sogamoso.

El directivo aseguró que las personas que pueden recibir los diferentes servicios en este centro de salud serán aquellos que estén afiliados al régimen subsidiado de salud y a la IPS.

“Estos servicios los pueden recibir las personas afiliadas al régimen subsidiado y que su IPS primaria sea hasta el uso Sogamoso. Nosotros iniciamos atención a las 10:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados hasta las 2:00 de la tarde”, agregó Vargas.

Por otro lado, también se dio a conocer que en los próximos días se habilitarán los pisos 4, 5 y 6, debido a un convenio adelantado con el Hospital Regional de Sogamoso.

“Esto se logró gracias a un convenio de cooperación firmado con el Hospital Regional de Sogamoso, donde ellos van a operar el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo piso. Al momento han podido adecuar y poner en funcionamiento tres pisos que sería el cuarto, el quinto y el sexto para consulta externa especializada. Toda la consulta externa que oferta el Hospital Regional de Sogamoso va a funcionar en estas instalaciones. Lo cual quiere decir que se podrán funcionar seis de los siete pisos que actualmente tiene la clínica”, dijo.

Este convenio de cooperación con el Hospital Regional de Sogamoso, que comenzará a funcionar el próximo 24 de marzo, en el que se tendrán los servicios de consulta externa especializada del hospital.