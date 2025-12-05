Hijo de Jair Bolsonaro se postulará a la Presidencia de Brasil en 2026

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del condenado expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026, tal como anunció el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

De acuerdo con el comunicado divulgado por el dirigente del PL, esta decisión cuenta con el aval de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por intento de golpe de Estado.

A propósito, Flávio es un firme defensor de un proyecto de ley que propone amnistiar a los implicados en el golpe de Estado, incluyendo a su padre, un proyecto que lleva meses estancado en el Legislativo por falta de apoyo político.

En declaraciones al medio Poder 360, Costa Neto confirmó que “Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos”.

Flávio Bolsonaro, el “sucesor político” de su padre

Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del líder de la extrema derecha brasileña, es abogado de profesión y ocupa un escaño en el Senado desde 2019.

En las elecciones de 2026 se enfrentará al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para aspirar a un mandato de cuatro años que iniciará en enero de 2027.

A través de una publicación en sus redes sociales con tono de crítica al actual Gobierno, el senador del Partido Liberal (PL) se reconoció como el sucesor para dar continuidad al “proyecto de nación” de su padre. También dijo que no se quedará “de brazos cruzados” viendo “cómo la esperanza de las familias se apaga” y cómo “sucumbe” la democracia brasileña.

En su mensaje, el senador enumeró una serie de problemas que, según él, aquejan al país bajo la actual administración del presidente Lula da Silva: “Los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro”.

El anuncio de Flávio Bolsonaro se produce en un momento de intensas disputas en la derecha brasileña, que barajaba varios nombres, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o incluso la ex primera dama, Michelle Bolsonaro para la etapa electoral.

Brasil celebrará comicios en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a prisión contra Jair Bolsonaro.

Lula, de 80 años, quien ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, anunció en octubre en Yakarta su intención de volver a buscar la Presidencia, aunque después volvió a mencionarlo como una posibilidad.

Los hijos de Bolsonaro

El expresidente Bolsonaro tiene otros cuatro hijos. Uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, es un diputado radicado actualmente en Estados Unidos que libró una campaña en favor de su padre ante la administración de Donald Trump, durante el juicio.

Flávio es conocido por tener un perfil más moderado y con talento de articulador político.

El exgobernante de 70 años sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral. Tras numerosas operaciones, ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente crisis de hipo y vómitos.

Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia. Desde agosto se encontraba en prisión preventiva domiciliaria hasta la confirmación de su condena por la Corte Suprema la semana pasada.