Incremento en el precio de la leche para el periodo 2026-2027 será del 1.3%

El sector lechero colombiano se encuentra en estado de alerta tras el anuncio de un incremento del 1,3% en el precio del litro de leche al productor para el periodo 2026-2027.

La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANALAC) ha calificado este ajuste como “marginal” y advierte que no guarda relación con la realidad económica del campo, donde los costos de producción han escalado de forma alarmante.

Un desfase financiero insostenible Mientras el precio pagado al productor apenas se mueve, los insumos y factores que determinan el costo de producción han registrado alzas críticas: el salario mínimo aumentó un 23,7% y la inflación anual se situó en el 5,1%. A esto se suman incrementos constantes en combustibles, transporte y energía.

Según ANALAC, tomando un precio promedio de 26 adicionales**. Sin embargo, para compensar únicamente la inflación, el incremento debería haber sido de al menos $102. Esto significa que, en términos reales, el productor está perdiendo aproximadamente 27 millones de pesos al año.

La controversia aumenta debido a que el Ministerio de Agricultura decidió apartarse de las recomendaciones del Consejo Nacional Lácteo, el órgano asesor técnico del sector. Aunque el Índice de Precios del Productor (IPP) nacional mostró una caída del 2,6% en 2025, los productores argumentan que este indicador es engañoso para el sector rural, ya que no refleja el costo real de los insumos agropecuarios ni del transporte en vías terciarias.

“Producir leche es cada vez más costoso, pero el precio que recibe el productor prácticamente no cambia”, sentenció Corina Zambrano, presidente ejecutiva de ANALAC, quien advirtió que la sostenibilidad de la actividad está en serio riesgo.