Cuatro presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia fueron capturados en Guapí, Cauca

Guapi, Cauca

Cuatro presuntos integrantes de la estructura armada Segunda Marquetalia fueron capturados en el municipio de Guapí, en la costa pacífica del Cauca, durante un operativo adelantado por unidades de la Policía Nacional.

El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía en el Cauca, confirmó que la captura se realizó luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de varios hombres que habrían ingresado a una vivienda del sector en circunstancias sospechosas.

Tras recibir el aviso, los uniformados adelantaron una diligencia de registro y allanamiento en el inmueble, donde lograron la captura en flagrancia de los cuatro individuos.

El alto oficial agregó que “según las investigaciones, los capturados serían integrantes de la estructura criminal Segunda Marquetalia, quienes al parecer estarían disputando el control de economías ilícitas en esta zona del litoral caucano”.

Durante el operativo también fueron incautadas seis armas de fuego, 110 cartuchos de diferentes calibres y cuatro teléfonos móviles, elementos que presuntamente estarían relacionados con actividades criminales en esta zona del litoral caucano.

Los capturados, junto con las armas, la munición y los celulares incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.