Este es el principio del fin de la dictadura en la isla: Armando Valladares, exdiputado cubano

Una protesta en la ciudad de Morón, en el centro de Cuba, comenzó de forma pacífica el pasado viernes 13 de marzo por la noche, pero terminó en actos de vandalismo contra la sede local del Partido Comunista, el único partido gobernante del país. Según reportes y videos en redes sociales verificados por medios internacionales, algunos manifestantes lanzaron piedras, entraron al edificio, sacaron muebles y los incendiaron mientras gritaban “¡Libertad!”.

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El hecho ocurre en medio de una grave crisis en la isla marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y combustible, lo que ha incrementado el descontento social. Las autoridades informaron que al menos cinco personas fueron detenidas.

Por otra parte, el Gobierno cubano anunció nuevas medidas económicas. El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva adelantó que Cuba permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en el sector privado, incluyendo proyectos en áreas estratégicas como turismo, minería y energía.

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En el marco de esta coyuntura, Armando Valladares, poeta, defensor de los derechos humanos, exdiplomático y quien fue uno de los presos políticos más conocidos de la Cuba de Fidel Castro, habló sobre la situación del país en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.

Sobre la protesta:

“Hasta ese momento, luego de las manifestaciones que se habían producido en Cuba habían sido pacíficas y era necesario la violencia popular. Sin la violencia popular no hay posibilidad de que ninguna manifestación logre su objetivo, que es el de derrocar el sistema. A mí eso me ha dado una alegría extraordinaria ver que al fin el grupo de cubanos fueron capaces de meterse dentro de la sede del Partido Comunista y en una hoguera, quemaron el retrato de Fidel Castro, las computadoras, los documentos, los documentos, los documentos, los documentos, este es el inicio de lo que considero un levantamiento del pueblo”, indicó el exdiputado.

¿Cuba tiene alguna posibilidad de salir de la dictadura?

Ante esta pregunta, el exdiputado aseguró que esta ha sido la única oportunidad que ha tenido la isla de salir de la dictadura en los últimos 67 años, puede que a los cubanos no les guste la forma, pero esta ha sido la única opción.

“Que no queda duda que este es el principio del fin de la dictadura cubana, pero los cubanos no vamos a aceptar de ninguna manera que en ese cambio el presidente Trump vaya a dejar al frente del país a nadie de la familia Castro”, dijo Armando Valladares.

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