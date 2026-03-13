Cuba confirmó “conversaciones” con Estados Unidos

Banderas de Estados Unidos y Cuba. Foto: Getty Images / Delpixart

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones” con representantes de Estados Unidos, en momentos de renovada tensión entre Washington y La Habana.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló Díaz-Canel en una reunión con las máximas autoridades del país, según imágenes difundidas por la televisión cubana.

“Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, añadió.

Noticia en desarrollo...