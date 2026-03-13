Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 mar 2026 Actualizado 13:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Cuba confirmó “conversaciones” con Estados Unidos

La presidencia cubana aseguró que algunos de sus funcionarios han conversado con el Gobierno estadounidense.

Banderas de Estados Unidos y Cuba. Foto: Getty Images / Delpixart

Banderas de Estados Unidos y Cuba. Foto: Getty Images

AFP

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones” con representantes de Estados Unidos, en momentos de renovada tensión entre Washington y La Habana.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló Díaz-Canel en una reunión con las máximas autoridades del país, según imágenes difundidas por la televisión cubana.

“Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, añadió.

Noticia en desarrollo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir