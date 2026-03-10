ONU negocia con Estados Unidos el envío de combustible a Cuba

Fotografía de una persona sentada en la puerta de su casa durante un apagón en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa ( EFE )

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, confirmó que representantes del organismo están negociando con el Gobierno de Estados Unidos para llevar combustible con fines humanitarios a Cuba ante la grave crisis energética que atraviesa el país por el bloqueo que agravó el presidente Donald Trump.

“Estamos en conversaciones con los Estados miembros, incluido Estados Unidos, para que la ayuda pueda entregarse sin obstáculos. Esto incluye el acceso a combustible con fines humanitarios”, aseguró Dujarric en su rueda de prensa diaria.

Preguntado por más detalles sobre estas negociaciones, el portavoz se refirió a las conversaciones con Washington como una “vía importante y fundamental” para resolver el problema.

“Esperamos tener éxito en esas conversaciones”, añadió.

Situación crítica

Previamente, Dujarric alertó de la situación en la isla y destacó que el sistema sanitario se está acercando “a un punto crítico”.

Según dijo, los hospitales enfrentan “frecuentes cortes de electricidad y escasez de medicamentos esenciales” que están alterando gravemente los servicios de urgencias, la atención infantil, materna y oncológica: 60.000 pacientes con cáncer que necesitan radioterapia y 12.000 que requieren de quimioterapia no pueden recibir el tratamiento por “los cortes de electricidad y la escasez de recursos”.

Además, el acceso al agua potable y la cadena de suministro alimentario están cada vez más amenazados por la falta de combustible.

“Casi un millón de personas dependen del agua suministrada por camiones cisterna, lo que, por supuesto, requiere combustible para hacer funcionar esos camiones, y más del 80 % de la infraestructura de bombeo de agua depende de la electricidad, lo que provoca interrupciones generalizadas y prolongadas”, apuntó el portavoz.

Asistencia humanitaria en Cuba

Dujarric alertó que la falta de combustible está limitando la capacidad de la asistencia humanitaria en la isla.

Hace unas semanas, el coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, pidió, desde la rueda de prensa de Dujarric, al Gobierno de Estados Unidos una “excepción humanitaria” para enviar petróleo y ayuda a Cuba.

La emergencia humanitaria en Cuba se ha ido agravando cada día más tras la orden ejecutiva de Trump para recrudecer el histórico bloqueo de combustible a la isla.

Tras el arresto de Nicolás Maduro, Cuba dejó de recibir petróleo venezolano y el presidente estadounidense amenazó con aranceles para cualquier país que le suministre crudo a la isla.

El mandatario hace días que insiste en que el país atraviesa “sus últimos momentos” pero, según él, pronto llegará “el gran cambio a Cuba”.