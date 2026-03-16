¿Los grandes muy mal o los chicos muy bien? El Pulso del Fútbol, 16 de marzo de 2026 00:00:00 49:15 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la posibilidad de que el jugador del América Mateo Castillo, sea convocado a la Selección Colombia. Steven dijo: “El de América-Tolima fue muy interesante, el partido en el primer tiempo fue baldío después del minuto 15. Creo que Mateo Castillo puede ser convocado a la Selección Colombia”. Sobre el tema César agregó: “Me cuesta creer esa noticia, es un muy buen jugador, pero no es un súper jugador y no lo veo para la convocatoria”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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