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16 mar 2026 Actualizado 20:22

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El Pulso del Fútbol, 16 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la actualidad de los jugadores colombianos en el balompié mundial.

LEVERKUSEN, GERMANY - MARCH 14: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen reacts after been sent off by the referee during the Bundesliga match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern München at BayArena on March 14, 2026 in Leverkusen, Germany. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images) / A. Scheuber

LEVERKUSEN, GERMANY - MARCH 14: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen reacts after been sent off by the referee during the Bundesliga match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern München at BayArena on March 14, 2026 in Leverkusen, Germany. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images)
¿Los grandes muy mal o los chicos muy bien? El Pulso del Fútbol, 16 de marzo de 2026

¿Los grandes muy mal o los chicos muy bien? El Pulso del Fútbol, 16 de marzo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la posibilidad de que el jugador del América Mateo Castillo, sea convocado a la Selección Colombia. Steven dijo: “El de América-Tolima fue muy interesante, el partido en el primer tiempo fue baldío después del minuto 15. Creo que Mateo Castillo puede ser convocado a la Selección Colombia”. Sobre el tema César agregó: “Me cuesta creer esa noticia, es un muy buen jugador, pero no es un súper jugador y no lo veo para la convocatoria”.

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