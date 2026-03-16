Dos homicidios en Boyacá: autoridades investigan casos registrados en Muzo y Paipa

Boyacá

Dos hechos violentos registrados en las últimas horas en el departamento de Boyacá son materia de investigación por parte de las autoridades. Los casos ocurrieron en los municipios de Muzo y Paipa y dejaron como saldo dos personas muertas.

El primer caso se registró en zona rural de Muzo, donde fue hallado sin vida Fernando Lizarazo Rodríguez, de 61 años. La alcaldesa del municipio, Ximena Elizabeth Castañeda de Molina, informó que el hallazgo se produjo hacia las 6:30 de la mañana del sábado 14 de marzo, luego de que la comunidad del sector de Guadalón alertara a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en la vía.

“Encontramos a una persona con signos de haber sido agredida, con un golpe fuerte en la cabeza y varias heridas cortopunzantes”, explicó la mandataria, quien agregó que el hombre era habitante del sector minero cercano a Guadalón, al parecer residente en el área de Puerto Pinilla. Las autoridades investigan lo ocurrido, ya que preliminarmente se conoció que la noche anterior la víctima habría estado compartiendo con algunas personas en el sector.

Entre tanto, en el municipio de Paipa se registró otro homicidio en el barrio San Miguel durante la tarde-noche del viernes. El alcalde Germán Camacho señaló que el hecho ocurrió hacia las 6:27 de la tarde y que preliminarmente se investiga como un posible caso de sicariato.

“El caso se está investigando y ya avanzamos en el proceso para dar con el paradero de los responsables de este hecho delictivo”, afirmó el mandatario tras un consejo de seguridad extraordinario realizado con la participación de la Policía, el Ejército, el CTI, la SIJÍN, la Fiscalía y delegados de la Secretaría de Gobierno de Boyacá.

Camacho indicó que una de las hipótesis que manejan los organismos de investigación es que el crimen podría estar relacionado con disputas entre redes de microtráfico que operan en el municipio. Además, la administración municipal anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables.