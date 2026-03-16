Cayó uno de los ‘más buscados’ por la policía en Caldas cuando intentaba agredir a su pareja

Manizales

Jhon Jairo Niño, de 31 años, fue capturado por la policía en Puerto Boyacá (Boyacá), cuando en medio de una discusión, intentaba agredir a su pareja sentimental, posteriormente, al trasladarlo a la estación, verificaron su identidad, pero el hombre utilizaba una documentación de un familiar fallecido.

“Este hombre figuraba como uno de los más buscados del departamento de Caldas, intentaba ocultarse utilizando una identidad falsa para evadir la acción de la justicia. Gracias a la información suministrada por la comunidad y a la rápida intervención de nuestros uniformados, se logra materializar esta captura”, señala el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas.

Agrega que para conocer su verdadera identidad tuvieron que hacerlo mediante verificación dactilar, de esa forma, conocieron que era requerido por el Juzgado promiscuo municipal de La Dorada, Caldas.

“Esta captura fue posible gracias a una articulación interdepartamental y al despliegue del cartel de los más buscados. De acuerdo a la investigación, el capturado estaría vinculado con un hecho el pasado 23 de agosto de 2024 en el puerto de las lanchas en La Dorada, donde un ciudadano pierde la vida tras ser agredido con un arma cortopunzante en un acto de intolerancia”.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con su proceso correspondiente.