Cartagena fue el escenario del millonario quinceañero de la hija de Andrea Valdiri en La Serrezuela

La ciudad amurallada fue el escenario de lo que ya se califica como el “evento del año” en el mundo del entretenimiento digital: los quince años de Isabella Valdiri, hija mayor de la influenciadora y empresaria Andrea Valdiri. La fiesta, celebrada el pasado viernes 13 de marzo en el emblemático centro cultural La Serrezuela, no escatimó en gastos, fusionando el romanticismo histórico de la arquitectura cartagenera con un despliegue tecnológico y de lujo sin precedentes.

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Un escenario de 60 millones de pesos

Para evitar los “salones convencionales”, la Valdiri alquiló la imponente estructura de madera de La Serrezuela por un valor total de $60.000.000. El espacio fue transformado por los decoradores Oscar Maury y Breiner Cabrera con alfombras rojas, estructuras de tela y miles de velas para crear una atmósfera romántica donde 150 invitados, entre familiares y celebridades, fueron testigos de la transición de Isabella de niña a adolescente.

Regalos que “valen oro”

El despliegue de generosidad de la barranquillera dejó boquiabiertos a sus seguidores. Los obsequios para la quinceañera incluyeron:

Un vehículo Mini Cooper: De último modelo, valorado entre $160 y $170 millones de pesos .

De último modelo, valorado entre . Reloj Cartier Baignoire mini: Una pieza de oro amarillo traída del exterior, cuyo precio ronda los $43 millones .

Una pieza de oro amarillo traída del exterior, cuyo precio ronda los . Joyas sentimentales: Un set de aretes y anillo elaborado con los dientes de leche de Isabella, montados en oro de 18 quilates.

Lluvia de esmeraldas y tecnología para los invitados

La excentricidad no fue solo para la festejada. Cada asistente recibió como recordatorio una esmeralda engastada en oro, cortesía de una reconocida joyería. Además, durante la noche se realizó una dinámica tipo sorteo donde se entregaron premios de alta gama como iPhones, tabletas y relojes inteligentes, con unidades que alcanzaban los $3 millones de pesos cada una.

La noche cerró con un concierto privado que incluyó a figuras como Mr. Black, Rafa Pérez y Jader Tremendo, mientras la joven lucía un vestido de cierre adornado con 12.000 cristales. Aunque la cifra oficial no ha sido revelada, expertos en eventos estiman que, sumando la logística, los artistas y los costosos regalos, la inversión total de Andrea Valdiri superó los $2.000 millones de pesos, consolidando esta fecha como un hito de la extravagancia en el Caribe.