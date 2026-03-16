Capturaron a 27 personas e incautaron 2.800 dosis de droga en Bolívar

La Policía Nacional de los Colombianos tiene como prioridad la seguridad y tranquilidad de las familias, por lo que continúa desplegando acciones operativas y preventivas para contrarrestar el delito y fortalecer la convivencia ciudadana en el departamento de Bolívar.

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En desarrollo de estas acciones, se logró la captura de 27 personas, 22 en flagrancia y 5 por orden judicial, por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, exacción o contribuciones arbitrarias, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales, falsedad en documento público, intimidación o amenaza con armas de fuego menos letales, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, injuria por vías de hecho, perturbación del certamen democrático (artículo 386 del Código Penal) y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.

En estos procedimientos que permitieron las capturas, las unidades policiales lograron la incautación de tres armas de fuego y 2.894,7 dosis de estupefacientes, discriminadas en marihuana, base de coca, cocaína y bazuco. Asimismo, se logró la recuperación de un vehículo y dos motocicletas que figuraban en el sistema como hurtados.

Los procedimientos policiales se realizaron en los municipios de El Carmen de Bolívar, Magangué, Barranco de Loba, Calamar, Arroyohondo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto y Arjona, donde se intensificaron las acciones operativas para prevenir y contrarrestar el delito.

En materia de convivencia y seguridad ciudadana, se impusieron 13 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, establecidos en la normativa vigente.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló: “Estos resultados reflejan el compromiso permanente de nuestros uniformados para garantizar la seguridad y tranquilidad de los bolivarenses. Seguiremos trabajando de manera articulada para prevenir el delito y fortalecer la convivencia en cada municipio del departamento”.