Capturan en Antioquia a mujer del Tren de Aragua solicitada por Interpol

Medellín, Antioquia

En un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Policía Internacional, Interpol, fue capturada en Antioquia una mujer señalada de integrar la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.

Las autoridades recibieron información que alertaba sobre la presencia de una presunta integrante de esta estructura delincuencial que se estaría ocultando en el departamento.

A partir de labores de verificación e inteligencia, investigadores lograron ubicarla en la ciudad de Medellín y proceder con su captura.

La detenida fue identificada como Josefina Martínez, de 53 años de edad, quien era buscada mediante Circular Roja de Interpol por las autoridades de Venezuela por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

Según explicó el brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la presencia de investigadores de Interpol en Medellín ha fortalecido las acciones para ubicar personas requeridas por la justicia internacional y enfrentar estructuras criminales que operan en varios países.

Tras su captura, las autoridades iniciaron los trámites correspondientes con el gobierno venezolano para adelantar su expulsión y deportación, con el fin de que responda ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.

El procedimiento hace parte de las estrategias para combatir la presencia de organizaciones criminales transnacionales en el territorio colombiano y reforzar la cooperación policial entre países.