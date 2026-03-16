Capturado alias “El Brayan” por fleteo en Arjona: Policía recuperó dinero y halló un revólver

Un hombre conocido con el alias de “El Brayan” fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Arjona, Bolívar, luego de ser señalado de cometer un hurto bajo la modalidad de fleteo.

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De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en el barrio Sueños de Libertad, donde el presunto delincuente habría intimidado a su víctima y le quitó 600 mil pesos en efectivo.

Gracias a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia, el sujeto fue interceptado y sometido a un registro personal, durante el cual los uniformados le hallaron un arma de fuego tipo revólver y el dinero que minutos antes le había sido quitado a la víctima.

Alias “El Brayan” fue capturado en flagrancia y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones, mientras un juez de la República define su situación judicial.

“Seguimos trabajando de manera contundente contra el delito en todos los municipios del departamento. Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte su seguridad para actuar de manera inmediata y capturar a quienes pretenden alterar la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.