Cae pareja de esposos que vendía droga en su casa en Villanueva; Policía desmanteló el expendio

En medio de operativos de diligencia de allanamiento y registro contra el microtráfico, uniformados de la Policía Nacional lograron desmantelar un presunto punto de expendio de estupefacientes que funcionaba al interior de una vivienda en el barrio El Caño, del municipio de Villanueva, al norte de Bolívar.

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De acuerdo con las autoridades, en el inmueble residía una pareja de esposos, quienes presuntamente utilizaban la casa como centro de almacenamiento y comercialización de sustancias alucinógenas.

Durante el procedimiento policial, los uniformados realizaron el registro del lugar, donde hallaron varias dosis de cocaína, base de coca, marihuana y dinero en efectivo, elementos que serían producto de la venta de estas sustancias.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

“Continuamos adelantando acciones contundentes contra el tráfico local de estupefacientes en todos los municipios del departamento. Nuestro objetivo es cerrar estos puntos de expendio que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.