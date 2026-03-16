Arroceros de Norte de Santander esperan acuerdos con el gobierno por crisis de precios

Norte de Santander.

Tras la mesa de diálogo adelantada el pasado viernes, 13 de marzo, entre delegados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, autoridades regionales y representantes del gremio arrocero, los productores de Norte de Santander mantienen la expectativa frente a nuevos acuerdos que permitan aliviar la crisis económica que enfrenta el sector.

De acuerdo con José Santander, uno de los líderes del gremio, durante el encuentro se logró un primer acuerdo para continuar las conversaciones esta semana en Bogotá, donde se buscará ampliar los apoyos económicos para los agricultores.

“Se logró un acuerdo en que la Gobernación y las alcaldías se van a reunir este miércoles en Bogotá con el Ministerio de Agricultura. La idea es crear una bolsa para ampliar el apoyo directo que el Gobierno Nacional ofreció al agricultor”, explicó el vocero del gremio a Caracol Radio.

El líder arrocero indicó que actualmente existe un precio base fijado por resolución de 16.300 pesos para el arroz, sin embargo, aseguró que los apoyos que ha ofrecido el Gobierno Nacional hasta ahora han sido insuficientes para cubrir los costos de producción que enfrentan los campesinos.

“Sabemos que hay un precio base de 16.300 y el Gobierno venía ofreciendo un apoyo, pero es muy insuficiente. Eso es lo que se viene peleando”, afirmó.

Además del tema de precios, los productores también manifestaron preocupación por el nivel de endeudamiento que enfrentan muchos agricultores con entidades financieras como el Banco Agrario de Colombia.

Según explicó Santander, los productores esperan que el Gobierno Nacional active el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA), un mecanismo que permitiría aliviar parte de las deudas que arrastran los campesinos.

“Estamos esperando que se active el FONSA que se prometió en el paro anterior. Esa es prácticamente la única salvación para muchos agricultores”, señaló.

El vocero también reconoció que el gremio ha tenido que recurrir en varias ocasiones a protestas y bloqueos para llamar la atención sobre la situación que atraviesa el sector, aunque insistió en que la prioridad de los productores sigue siendo el diálogo.

“Nosotros como campesinos lamentamos tener que salir a las vías o a las manifestaciones para llamar la atención del Gobierno. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, porque hablando es que se solucionan las cosas”, concluyó.