Alcaldía de Tibú exige restablecimiento total del servicio de gas domiciliario

Norte de Santander.

El alcalde de Tibú, Richar Claro, manifestó su preocupación por los incumplimientos que se han presentado en el proceso de restablecimiento del servicio de gas domiciliario en el municipio.

A través de un comunicado a la opinión pública, el mandatario señaló que, pese a los diferentes espacios de diálogo adelantados con líderes comunales y representantes de la empresa responsable del servicio, los compromisos establecidos para avanzar en la normalización del suministro no se han cumplido en su totalidad.

Según explicó el alcalde, la información entregada hasta el momento indica que la reactivación del servicio se ha realizado únicamente por sectores, una situación que continúa afectando el diario vivir de numerosas familias en esta población del Catatumbo.

Ante este panorama, el mandatario solicitó a la empresa Proviservicios adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el restablecimiento total del servicio de gas domiciliario en el menor tiempo posible y evitar nuevos incumplimientos.

Finalmente, el alcalde reiteró su compromiso de continuar acompañando a la comunidad y realizando el seguimiento correspondiente hasta que se normalice completamente la prestación del servicio en el municipio de Tibú.