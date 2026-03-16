Abren investigación contra 8 exfuncionarios por supuestas fallas en contrato de cámaras de seguridad

Justicia

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra varios exfuncionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad por presuntas irregularidades en la planeación y suscripción del contrato SCJ-1904-2023, para la instalación de cámaras de videovigilancia en Bogotá, por más de 14.300 millones de pesos.

Entre los investigados se encuentran dos exsecretarios: Óscar Antonio Gómez Heredia (ocupó el cargo en la última parte del periodo de Claudia López) y César Andrés Restrepo (actual titular de dicha cartera).

“Existirían posibles deficiencias en la planeación del contrato bilateral, por más de $14.300 millones, que tenía como propósito implementar un sistema de reconocimiento de placas (LPR) para fortalecer la seguridad de la ciudad, particularmente en la definición de los sitios de instalación, la disponibilidad de acometidas eléctricas, la gestión de permisos para intervenir el espacio público y la estimación del tiempo de ejecución del contrato”, señaló el Ministerio Público.

Según la investigación disciplinaria, se habrían presentado retrasos, suspensiones y prórrogas contractuales, “lo que podría afectar la eficiencia del proyecto y el cumplimiento del objetivo de fortalecer el sistema de videovigilancia de Bogotá”.

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de pruebas técnicas y documentales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, para determinar si las dificultades detectadas eran previsibles desde la etapa de planeación del contrato.