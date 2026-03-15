Tabla de posiciones de LaLiga: Barcelona golea al Sevilla y se mantiene lejos del Real Madrid / FC Barcelona

El Barcelona es más líder que nunca de la Liga de España 2025-26. Este domingo 15 de marzo, el cuadro blaugrana dio una exhibición en el Camp Nou y goleó 5-2 al Sevilla, durante la jornada 28 del certamen.

Cancelo y Raphinha fueron los protagonistas de los dos primeros tantos del conjunto local, tras sendos penaltis forzados por el portugués. Raphinha fue el encargado de transformar ambos: el primero al estilo Panenka y el segundo ajustando el balón a la cepa del poste derecho y haciendo inútil la estirada de Vlachodimos.

Le puede interesar: Finalissima queda cancelada tras falta de acuerdo entre federaciones

Olmo hacía el tercero en el minuto 37 tras recibir una asistencia -también desde la izquierda- de Bernal. El mediapunta catalán, que ya había avisado a Vlachodimos con un duro disparo desde la frontal minutos antes, llegaba en carrera al corazón del área para conectar con el interior el balón al fondo de la red.

Raphinha sentenciaba a los seis minutos de la reanudación con un chut dentro del área que despistaba al meta rival después de golpear en Gudelj. El tercero del brasileño nació de un eslalon eléctrico de Fermín, al que Flick había dado entrada en el entreacto para dosificar a Pedri pensando de nuevo en la visita del Newcastle del próximo miércoles.

Lea también acá: Thomas Müller tras la llegada de James a la MLS: “En Múnich siempre decía que se congelaba”

El quinto llegaría cuatro minutos después, obra de Cancelo, que redondeaba su gran tarde recibiendo de Raphinha en el centro del campo un balón que dejaba pasar Lewandowski, para plantarse frente a Vlachodimos, recortar a Gudelj y salvar la entrada de Oso para rematar a gol.

Y, como en la primera mitad, el Sevilla vio puerta en el añadido con un cabezazo de Sow -libre de marca- a centro de Oso que colocó el definitivo 5-2 en el marcador.

Tabla de posiciones de LaLiga