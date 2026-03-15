Salud del Huila pide vacunarse contra fiebre amarilla pese a caso descartado en Timaná

El Instituto Nacional de Salud descartó fiebre amarilla en el mono nocturno hallado muerto en Timaná, Huila.

Las autoridades de salud del Huila reiteraron el llamado a la ciudadanía para vacunarse contra la fiebre amarilla, ante la necesidad de aumentar las coberturas de inmunización en varios municipios del departamento.

El secretario de Salud del Huila, César Germán Roa Trujillo, explicó que actualmente 15 municipios del departamento se mantienen en alerta preventiva, donde se han intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación y control sanitario.

Según el funcionario, en estas zonas se ha logrado una cobertura cercana al 80 % de vacunación, aunque la meta establecida por las autoridades sanitarias es alcanzar al menos el 90 % de la población inmunizada para reducir el riesgo de transmisión del virus.

Uno de los municipios con menor cobertura es Palermo, donde la vacunación alcanza aproximadamente el 62 %, por lo que las autoridades han reforzado las campañas para aumentar la inmunización en esta localidad.

El secretario recordó que la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita, segura y se aplica una sola vez en la vida, por lo que invitó a las personas que aún no están vacunadas a acudir a los puntos de inmunización.

La Secretaría de Salud mantiene vigilancia epidemiológica permanente, especialmente frente a la circulación del virus en departamentos cercanos.

De hecho, recientemente se confirmó un fallecimiento por fiebre amarilla en el departamento del Meta, mientras que en Tolima también se han reportado nuevos casos, lo que mantiene en alerta a las autoridades del Huila.

“El virus de la fiebre amarilla está activo alrededor de nuestro departamento. Afortunadamente aquí no tenemos casos, pero debemos prevenir”, advirtió el secretario.

Caso del mono nocturno hallado en Timaná

En medio de esta vigilancia, el Instituto Nacional de Salud confirmó que el mono nocturno hallado muerto recientemente en el municipio de Timaná no tenía fiebre amarilla, luego de realizar los análisis correspondientes.

El resultado fue considerado una noticia alentadora para el departamento, ya que la muerte de primates puede funcionar como una señal temprana de circulación del virus en zonas selváticas.

“Afortunadamente el resultado fue negativo, lo que nos da tranquilidad porque indica que todavía no tenemos presencia del virus en el Huila”, explicó el funcionario.

Vacunación para viajeros y población en riesgo

Las autoridades también recomendaron vacunarse a personas que planeen viajar al exterior, especialmente hacia países como México, Estados Unidos y Canadá, donde se han reforzado medidas sanitarias por el aumento de la movilidad internacional.

Igualmente, se recomienda la vacunación para personas que no tengan el biológico o que vivan o viajen a zonas de riesgo.

El secretario de Salud insistió en que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad, y advirtió que, en caso de confirmarse un caso de fiebre amarilla en el Huila, podrían activarse medidas sanitarias más estrictas.

“Podríamos entrar en una alerta roja epidemiológica, lo que implicaría restricciones a eventos masivos y aglomeraciones”, señaló.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para acudir a los puntos de vacunación, con el fin de evitar que el virus llegue al departamento.