Rescatan a dos personas tras emergencia en embarcación durante mediciones del océano en Buenaventura

Dos personas que realizaban mediciones de la profundidad del océano fueron rescatadas por unidades de Guardacostas luego de que la embarcación en la que navegaban sufriera una emergencia que por poco provoca su hundimiento.

Según información de las autoridades marítimas, las dos personas quedaron a la deriva tras presentarse una entrada incontrolable de agua en la embarcación.

Los hechos ocurrieron en la bahía interna de Buenaventura, donde unidades de la Estación de Guardacostas iniciaron un operativo de búsqueda luego de recibir una alerta de emergencia.

Durante la operación, los uniformados lograron ubicar la moto nave y rescatar a sus dos ocupantes, quienes realizaban labores de batimetría, es decir, mediciones de la profundidad del agua en océanos, ríos o lagos.

“La oportuna acción se logró gracias a la información suministrada por la Estación de Control, Tráfico y Vigilancia Marítima de la Capitanía de Puerto de Buenaventura, que alertó sobre una posible emergencia con una embarcación en la zona. De inmediato se desplegó una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas”, explicó el teniente de Corbeta, José Madera, comandante de la Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas de Buenaventura.

Tras el rescate, las dos personas recibieron primeros auxilios por parte del personal militar, descartándose cualquier complicación médica.