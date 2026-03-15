Fiesta infantil terminó en tragedia: explosión de globos con hidrógeno quemó a niño de 21 meses

En el Quindío hay un reducción del 83% en número de niños quemados con pólvora - Archivo / Archivo Caracol Radio

Un niño de 21 meses de edad resultó con severas quemaduras luego de que varios globos de una fiesta infantil, en el municipio de La Unión, norte del Valle del Cauca, explotaran al entrar en contacto con el volcán del pastel.

La explosión alcanzó al menor y a su tía, quien lo tenía en brazos en ese momento, causándoles lesiones. El niño fue trasladado inicialmente al Hospital Gonzalo Contreras de La Unión, donde recibió las primeras atenciones médicas.

“La condición más delicada es la del menor de 21 meses, quien presenta quemaduras de segundo grado en gran parte del rostro, labios, mucosa, antebrazo izquierdo y otras zonas del cuerpo. La tía también presenta quemaduras en algunas partes de su cuerpo”, explicó la doctora Cristina Colonia, coordinadora de Servicios Hospitalarios de ese centro asistencial.

Debido a la gravedad de las heridas, el niño fue remitido al Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde permanece bajo observación y tratamiento en la Unidad de Quemados.

De acuerdo con los primeros reportes, los globos habrían sido inflados con hidrógeno y no con helio, como creían los familiares. Este gas es altamente inflamable y puede generar combustiones al entrar en contacto con el fuego.

Entre tanto, autoridades del norte del Valle anunciaron controles para verificar establecimientos que comercializan este tipo de globos, con el fin de evitar nuevos incidentes.

“Vamos a realizar operativos con Bomberos y Policía para revisar los locales que venden estos elementos. No se puede poner en peligro la vida. Se emitirá un decreto para hacer vigilancia y control”, señaló John Robert Manzano, secretario de Gobierno de La Unión.