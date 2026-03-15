La polémica entre políticos por veto a marcas colombianas: “son empresarios honestos”

Las posturas políticas en época electoral, sigue siendo motivo de discusión en las redes sociales, que se volvieron un lugar de ataques y cuestionamientos en este camino de elecciones.

Pero esta vez, la postura política de los empresarios de Arturo Calle y Mario Hernández, quienes no son muy afines a la izquierda colombiana, le costaron una especie de veto en el que contexto en el que algunos cabildantes del Pacto Histórico, plantearon no volver a adquirir productos de estas marcas por sus posiciones públicas.

Una de ellas fue María Fernanda Carrascal, quién a través de su cuenta de X, invitó a apoyar otras marcas colombianas que no fueran las de Arturo Calle o Mario Hernández. Pero a su publicación, salió la congresista Lina Garrido, cuestionándola porque supuestamente no sabe distinguir entre ingresos y utilidades.

“Debe estar preocupado don #ArturoCalle y don #MarioHernández por las afirmaciones de una congresista que jamás ha generado un empleo y que ni siquiera distingue entre ingresos y utilidades. Muy “democrática” su postura #pobresista“, señaló la excandidata.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta especie de veto, pues el exsenador Gustavo Bolívar, salió a defender las marcas tras asegurar que: "Yo sí compro en Arturo Calle y en Mario Hernández, independientemente de sus posturas ideológicas”.

¿Qué más dijo Gustavo Bolívar?

El exdirector del DPS, señaló que las posturas políticas de los empresarios no determina que no sean honestos y que sus compañías no sean claves para la economía del país.

Dijo que son: "“honestos que pagan impuestos y generan empleo”.