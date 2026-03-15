“Kuagro” dirigido por Diego Casseres, llevará el cine joven de Palenque al FICCI 65

Desde San Basilio de Palenque, cuna de una de las tradiciones culturales más profundas del Caribe colombiano, surge “Kuagro”, un cortometraje dirigido y escrito por el joven realizador palenquero Diego Casseres, que hará parte de la selección oficial De Indias | Cortometrajes en la edición número 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

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La obra, con una duración de 12 minutos, tendrá su estreno mundial dentro del festival y representa una apuesta del cine joven del territorio por narrar sus propias historias desde la identidad cultural de Palenque. El cortometraje fue creado por jóvenes del equipo de ATPQ Studios y está protagonizado por niños de la comunidad, con diálogos completamente en lengua palenquera.

“Kuagro” se inspira en una de las tradiciones más significativas del pueblo palenquero: los kuagros, grupos de amistad que se forman desde la infancia y que con el paso del tiempo se consolidan como redes de apoyo y hermandad que acompañan a sus integrantes a lo largo de la vida.

A través de la mirada de sus protagonistas, el cortometraje retrata la vida cotidiana del pueblo, las conversaciones en lengua palenquera, los juegos y las relaciones que fortalecen el sentido de comunidad, resaltando valores como la solidaridad, el respeto y la identidad cultural.

Para Diego Casseres, director y guionista del proyecto, la participación de “Kuagro” en el FICCI representa una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural de su territorio y demostrar que las nuevas generaciones de Palenque también están contando sus propias historias a través del cine.

La producción es el resultado de un trabajo colectivo de jóvenes creadores que ven en el audiovisual una herramienta para preservar la lengua palenquera, fortalecer la memoria cultural y visibilizar las tradiciones del primer pueblo libre de América, fundado por Benkos Biohó.

La selección de “Kuagro” en el FICCI 65 marca un paso significativo para el cine emergente del Caribe colombiano y para los nuevos talentos de San Basilio de Palenque, quienes continúan construyendo relatos propios desde su territorio.