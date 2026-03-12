“Son los nazis de nuestra generación”: enviada especial de la Cancillería israelí por régimen iraní

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, se siguen recogiendo testimonios de los protagonistas y las voces expertas sobre la guerra que, ahora, azota nuevamente a Medio Oriente: el choque entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

Por esta razón, se habló con Fleur Hassan-Nahoum, enviada especial del Ministerio de Exteriores de Israel y ex vicealcaldesa de Jerusalén, quien dio su perspectiva del tema .

¿Por qué Israel está atacando a Irán?

Dentro de la conversación, Hassan-Nahoum explicó las razones de por qué Israel está atacando a Irán, incluso, comparó la coyuntura bélica actual con la Segunda Guerra Mundial y Adolf Hitler.

“Lo que estamos haciendo ahora es para que haya estabilidad, para que haya prosperidad y para que haya paz a largo plazo”, aseguró.

Y según enfatizó, “con un régimen como Irán nunca habrá estabilidad. El régimen islámico, que es veneno, tiene que acabar no solo por paz regional y mundial, sino por su propia gente” en donde “han matado a 50.000 personas de su propia gente en las calles, niños y mujeres. Les dan igual”.

Así, aseveró: “ Estos son los nazis de nuestra generación . Y si el mundo en los años 30 se hubiera ocupado de Hitler”, en vez de “apaciguarlo, entonces no hubiera ocurrido la Segunda Guerra Mundial y tantos millones que murieron”.

“Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo el trabajo que hay que hacer para que no haya una guerra mundial y que mueran millones ”, resaltó.

¿Ataques de Israel al Líbano? Hezbolá, la clave

Por otro lado, la enviada especial de la Cancillería israelí dijo que el caso con Líbano ya es una cuestión de este país y el grupo Hezbolá son “indistinguibles”.

“La cuestión no es que si quiere o puede (el presidente del Líbano hacer algo). El problema es que están ya años metido uno con el otro. Hezbolá y el Gobierno de Líbano son indistinguibles y eso ha ocurrido tras años y años de un abandonamiento del Gobierno de Líbano, de la soberanía de Líbano, a este grupo yihadista que toman sus órdenes de Irán”, aseguró.

Y agregó: “Tenemos un Gobierno que o no puede o no quiere, pero ya llevan años y no quieren o no pueden eliminar Hezbolá. Ahora, lo que están viendo es la gente del Líbano, que después de años y décadas, ellos no tienen ningún problema con Israel. Aquí no hay ningún problema territorial, ningún problema de frontera, no hay ningún problema de nada. Aquí todo lo que ocurre es que tienen un grupo yihadista que ha ocupado su país y quieren guerra con Israel. Porque la gente del Líbano ya se cansaron y le están poniendo presión al gobierno para separarse de Hezbolá”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

