La Guardia Revolucionaria iraní asegura que matará a Netanyahu

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que “perseguirá sin descanso” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para acabar con su vida.

“Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado emitido por su oficia de relaciones públicas y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia.

La amenaza coincidió con el lanzamiento de la 52 oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según anunció la Guardia Revolucionaria, que no especificó de que país se trataba.

El 28 de febrero, día de comienzo del conflicto, fueron asesinados numerosos altos cargos iraníes, entre ellos el entonces líder supremo Alí Jameneí, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

Estados Unidos e Israel e Irán han bombardeado a diario al país persa que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La última cifra oficial del número de iraníes muertos se ofreció el jueves 5 y se situó en 1.230. EFE