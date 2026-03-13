El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Si Netanyahu no ha sido capaz de cambiar el régimen en Gaza, ¿cómo podrá en Irán?: Shlomo Ben Ami

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, el político y diplomático Shlomo Ben Ami, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Israel, habló acerca de la guerra que se libra en Irán.

Sobre si la guerra será indefinida en caso de que Israel no consiga encontrar el uranio y el régimen tampoco caiga, Ben Ami aseguró que, si se termina este conflicto con una “Irán gravemente herida y revisionista, con intención de cambiar de nuevo las reglas de juego, existe el peligro de que hagan una carrera muy rápida hacia la bomba”.

“Estos 440 kilogramos de uranio, según los expertos, pueden llevar a producir 11 bombas nucleares y eso ya cambia todas las ecuaciones estratégicas. Yo creo que tanto los americanos como los israelíes harán todo lo posible para recuperar aquello”, advirtió.

Otra posibilidad, agregó Ben Ami, es que exista un fin ordenado y negociado de la guerra, es decir, “que se pueda llegar a algún acuerdo sobre la congelación del proyecto nuclear”. Sin embargo, reconoció que este panorama es será difícil, pues “un fin negociado creará una situación muy grave si termina la guerra sin que haya una solución sobre ese elemento nuclear”.

Ante la falta de una salida clara, el diplomático israelí advirtió que, una de las herramientas para resolver este tipo de problemas es la de la contención –como ocurrió con la Unión Soviética– y la otra es la guerra.

“¿Qué significa la contención? Cuando termine este momento bélico, seguir con las sanciones, el aislamiento y las operaciones (…) sofocar de alguna manera el régimen, entrar en otra etapa”, agregó, señalando que, de todas formas, será “muy difícil recoger las piezas que se han quebrado”, añadió.

¿Benjamín Netanyahu quiere prolongar la guerra?

Sobre si al primer ministro Benjamín Netanyahu le sirve más que esta guerra termine rápidamente o se prolongue por mucho tiempo, Ben Ami advirtió que más bien “le gustaría es que esto acabe con una victoria entre comillas”.

Sin embargo, agregó, esta victoria “es muy elusiva”.

“Ese es el problema de los políticos de hoy: a pesar de ser bastante inteligente, Netanyahu es una persona que conoce el mundo, pero no ha entendido que, si en Gaza no ha sido capaz de hacer un cambio de régimen, ¿cómo lo va a poder hacer en Irán?”, cuestionó.

Para el diplomático israelí, estas guerras asimétricas tienen como fin último “llegar a una victoria absoluta”, pero la otra parte no necesita de esto sino, en cambio, resistir.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 17:32 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: