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15 mar 2026 Actualizado 17:05

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Tunja

Frenan construcción de vía ilegal en Ráquira: hubo tala masiva de árboles

La intervención se habría realizado con maquinaria pesada en predios de la vereda Torres.

Luego de una denuncia ciudadana según la cual, un vecino a sus predios habría ingresado sin autorización y realizado la apertura de una vía con maquinaria pesada, sin solicitar permisos ambientales y sin el consentimiento de los dueños de las fincas aledañas, un equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se desplazó a la vereda Torres del municipio de Ráquira, para confirmar los hechos.

En dicha visita se pudo evidenciar la intervención del terreno y la afectación directa a los árboles y la flora del lugar. Durante el recorrido técnico se identificó la tala de 43 árboles, correspondientes a 9 robles, 24 eucaliptos, 8 tunos y 2 pinos, especies que se encontraban distribuidas a lo largo del trazado de la vía abierta.

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“Abrir una vía sin autorización no es un trámite menor: implica talar árboles, remover el suelo y afectar el entorno de toda una zona. Este caso ya está en proceso de verificación y tomaremos las medidas ambientales a que haya lugar. Invitamos a la comunidad a informarse y gestionar los permisos antes de intervenir la naturaleza”, dijo el director Regional, Yiber González.

El área intervenida tiene un ancho aproximado de 4 metros y una longitud total cercana a 526 metros; esta intervención generó una afectación aproximada de 0,2104 hectáreas, representada en la remoción significativa de la cobertura vegetal y del suelo para el trazado realizado.

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Las evidencias en campo muestran remoción total de la cobertura vegetal, arranque de árboles, pérdida de la capa orgánica del suelo y aumento del riesgo de erosión, producto del uso de maquinaria pesada.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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